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Haberler Galeri Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde tüm dengeler değişiyor!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:43

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde tüm dengeler değişiyor!

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi dizisinde tüm dengeler değişiyor!

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde tüm dengeler değişiyor!

14.Bölüm Özeti:

Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde tüm dengeler değişiyor!

Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir. Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?

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Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde tüm dengeler değişiyor!

Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde tüm dengeler değişiyor!

Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır.

Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nde tüm dengeler değişiyor!

Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?

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