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Giriş Tarihi: 06.11.2023 06:47

Safir'de Ateş’in duyguları değişiyor

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Safir dizisinde Ateş'in duyguları değişiyor.

Safir’de Ateş’in duyguları değişiyor

Safir 10.Bölüm Özeti:

Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir?

Safir’de Ateş’in duyguları değişiyor

Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir.

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Safir’de Ateş’in duyguları değişiyor

Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir.

Safir’de Ateş’in duyguları değişiyor

Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir. Aleyna bebek sahibi olmak fikrinden vazgeçecek midir?

Safir’de Ateş’in duyguları değişiyor

Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir.

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