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Giriş Tarihi: 11.12.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 07:25

Safir’de Feraye için zor günler başlıyor

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Safir'de Feraye için zor günler başlıyor.

Safir’de Feraye için zor günler başlıyor

15.Bölüm Özeti:

Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır. Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer. Vural'la annesi arasında nasıl bir bağ vardır? Vural, Gülfem'den öğrendiği gerçeği yani onun babası olduğunu Ateş'e söyleyecek mi?

Safir’de Feraye için zor günler başlıyor

Diğer taraftan tüm müştemilat halkı, konaktan kovulmuştur. Sadece Şermin, Ömer'in ona karşı zaafı üzerinden özel hemşire olarak konakta kalmayı garantiler.

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Safir’de Feraye için zor günler başlıyor

Ömer ise heyet raporuyla akli muhakemelerinin yerinde olduğunu kanıtlar. Hayatının en zor günlerini yaşayan Feraye artık ne konakta ne de müştemilatta istenmektedir. Yaman'la birlikte yeni bir yol çizmeye karar verirler.

Safir’de Feraye için zor günler başlıyor

Bu arada Aleyna, Bora'yla gizlice birlikte olmaya devam eder. Aleyna'nın planı Yaman ve Feraye çiftini nasıl etkileyecek?

Safir’de Feraye için zor günler başlıyor

Ateş ise bir gece vakti yolda birine rastlar. Bu kişi, arabasıyla yolda kalmış olan güzel ve genç bir kadındır. Bu tanışma ne gibi sonuçlar doğuracaktır? Güneş kimdir?

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