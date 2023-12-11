Safir’de Feraye için zor günler başlıyor

15.Bölüm Özeti:

Yaman ve Ateş, Feraye tartışması yüzünden karşı karşıya gelmişken, Yaman, varlığını bilmedikleri bir tetikçinin silahından çıkan kurşunla yaralanır. Feraye ise büyük bir öfke ve nefretle; bebeğini kaybetmesinin sorumlusu olan Bora'nın karşısına dikilir. Gülfem'in silahlı saldırı anında Vural'ın yanında olduğunu anlayan Ateş nedeninin peşine düşer. Vural'la annesi arasında nasıl bir bağ vardır? Vural, Gülfem'den öğrendiği gerçeği yani onun babası olduğunu Ateş'e söyleyecek mi?