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Giriş Tarihi: 20.10.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 15:18

Safir'de gerçekleri öğrenme telaşı artıyor

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk'un başrollerini paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Safir'de gerçekleri öğrenme telaşı artıyor.

Safir’de gerçekleri öğrenme telaşı artıyor

Safir 8.Bölüm Özeti:

Yaman ameliyata alınırken Feraye de üzüntüden düşük tehlikesi atlatır.

Safir’de gerçekleri öğrenme telaşı artıyor

Yaman'ın kaza geçirdiğini öğrenen Ömer ise bu şokla Alzheimer atağı geçirir. Okan da deli gibi kendini suçlamaktadır.

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Safir’de gerçekleri öğrenme telaşı artıyor

Yaman ameliyattan çıkıp hayati tehlikeyi atlatınca Ateş, Feraye'ye 'zaten düğün istemiyordun, dedemin zoruyla oluyordu hepsi, nikah kıyalım bitsin bu iş' der.

Safir’de gerçekleri öğrenme telaşı artıyor

Bu arada kendine gelen Yaman abisine bıraktığı mektubun peşine düşer. Okan'a mektubu odasından almasını söyler. Okan mektubu alabilecek midir? Yoksa tüm gerçeklerin yazılı olduğu mektup başka birinin eline mi geçecektir?

Safir’de gerçekleri öğrenme telaşı artıyor

Vural ve Ateş cephesinde gerginlik iyice tırmanır.

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