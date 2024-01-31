Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:22
Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti
Halk müziği sanatçısı Zara, sahnelerin en beğenilen isimlerinden biri. Hem sesiyle hem de görüntüsüyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Son zamanlarda değişimiyle magazin gündeminin sıkı takip ettiği Zara, yeni bir aşka yelken açtı. Zara, gönlünü iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü'ye kaptırdı. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde sahnesine davet ettiği Görgülü ile el ele "Hatıran Yeter" adlı romantik şarkıda düet yaptı.