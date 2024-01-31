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Haberler Galeri Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:22

Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti

Halk müziği sanatçısı Zara, sahnelerin en beğenilen isimlerinden biri. Hem sesiyle hem de görüntüsüyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Zara, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Son zamanlarda değişimiyle magazin gündeminin sıkı takip ettiği Zara, yeni bir aşka yelken açtı. Zara, gönlünü iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü'ye kaptırdı. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde sahnesine davet ettiği Görgülü ile el ele "Hatıran Yeter" adlı romantik şarkıda düet yaptı.

Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti

Uzun süredir özel hayatında kimse olmayan Zara, kalbinin kapılarını iş insanı ve söz yazarı İlker Görgülü'ye açtı. "Asla Unutma" adlı şiiriyle dikkatleri üzerine çeken Görgülü geçtiğimiz günlerde Zara'nın sahnesine konuk oldu.

Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti

Ünlü sanatçı sürpriz yaparak İlker Görgülü ile el ele sahneye çıktı. Âşıklar romantik bir düete imza atıp "Hatıran Yeter" adlı şarkıyı da söyledi.

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Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti

İlker Görgülü, Zara ile sahnede el ele çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaşarak bu aşkı herkese ilan etti. Görgülü Instagram'ına yüklediği fotoğrafıyla Zara'ya övgüler yağdırdı.

Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti

"Bir gün asil bir kadını tarif etmem için bir soru alsaydım eğer. Kesinlikle onun adı Zara olurdu" diyen Görgülü'nün paylaşımı beğeni rekorları kırdı.

Şarkıcı Zara sevgilisi ile sahnede el ele! İlker Görgülü ile aşkını ilan etti

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz.

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