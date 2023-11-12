Giriş Tarihi: 12.11.2023 14:02 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 14:06

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’e sıkı sıkı sarıldı! Seda Sayan’dan yeni aşk pozu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelen, çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü. Jet hızıyla iddiaları yalanlayan Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutladı. Son olarak ise Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşk tazeledi. Seda Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'e sıkı sıkı sarıldı...