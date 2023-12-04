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Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:48

Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! Şimdi 31 yaşında...İşte Cansu Demirci'nin son hali...

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selena'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Selin karakterine can veren Cansu Demirci'ydi. Yurt dışına yerleşen Cansu Demirci yıllardır hem ekranlardan hem de gözlerden uzak yaşıyordu. Sırra kadem basan oyuncu yıllar sonra ülkeye döndü. İşte 31 yaşındaki Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin son hali...

Selena’nın Selin’i yıllar sonra çıktı! Şimdi 31 yaşında...İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra çıktı! Şimdi 31 yaşında...İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Yurt dışında eğitimini tamamlayan Selena'nın Selin'i yılar sonra Türkiye'ye döndü.

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Selena’nın Selin’i yıllar sonra çıktı! Şimdi 31 yaşında...İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Şimdilerde 31 yaşında olan Cansu Demirci'nin son hali dikkat çekti.

Selena'nın Selin'i son haliyle şaşırttı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci | Video

Selena’nın Selin’i yıllar sonra çıktı! Şimdi 31 yaşında...İşte Cansu Demirci’nin son hali...

Ünlü isim, duru güzelliğiyle hayran bıraktı.

Selena’nın Selin’i yıllar sonra çıktı! Şimdi 31 yaşında...İşte Cansu Demirci’nin son hali...

İşte Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin şimdiki görüntüsü...

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