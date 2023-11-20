Sinem Kobal'dan yıllar sonra 'Selena' itirafı geldi! "Kadın süper kahraman olmak..."

Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:53

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selena dizisi başrolü Sinem Kobal için de büyük bir zıplama tahtası olmuş güzel oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahip olmuştu. Sinem Kobal'dan yıllar sonra 'Selena' itirafı geldi. İki çocuktan sonra yeniden ekranlara dönemeye hazır olduğunun sinyallerini veren Sinem Kobal son olarak bir dergiye konuştu. İşte Sinem Kobal'ın geçmişinde önemli bir yeri olan Selena açıklaması...