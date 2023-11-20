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Haberler Galeri Sinem Kobal'dan yıllar sonra 'Selena' itirafı geldi! "Kadın süper kahraman olmak..."
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:53

Sinem Kobal'dan yıllar sonra 'Selena' itirafı geldi! "Kadın süper kahraman olmak..."

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selena dizisi başrolü Sinem Kobal için de büyük bir zıplama tahtası olmuş güzel oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahip olmuştu. Sinem Kobal'dan yıllar sonra 'Selena' itirafı geldi. İki çocuktan sonra yeniden ekranlara dönemeye hazır olduğunun sinyallerini veren Sinem Kobal son olarak bir dergiye konuştu. İşte Sinem Kobal'ın geçmişinde önemli bir yeri olan Selena açıklaması...

Sinem Kobal’dan yıllar sonra ’Selena’ itirafı geldi! Kadın süper kahraman olmak...

İki çocuk dünyaya getirdiği sürede mesleğine ara veren Sinem Kobal, dönüşünün muhteşem olacağının sinyallerini veriyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Sinem Kobal verdiği pozlar ve açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Sinem Kobal’dan yıllar sonra ’Selena’ itirafı geldi! Kadın süper kahraman olmak...

İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında evlendi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var.

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Sinem Kobal’dan yıllar sonra ’Selena’ itirafı geldi! Kadın süper kahraman olmak...

İki çocuktan sonra yeniden ekranlara dönemeye hazır olduğunun sinyallerini veren Sinem Kobal son olarak bir dergiye konuştu.

Sinem Kobal’dan yıllar sonra ’Selena’ itirafı geldi! Kadın süper kahraman olmak...

Sinem Kobal'dan yıllar sonra 'Selena' itirafı geldi. İşte Sinem Kobal'ın geçmişinde önemli bir yeri olan Selena açıklaması...

Sinem Kobal’dan yıllar sonra ’Selena’ itirafı geldi! Kadın süper kahraman olmak...

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor.

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