Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!

2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde çiftin küçük kızları Leyla 1 yaşına girmişti. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ise bugün 3 yaşına bastı. Sinem Kobal'ın hayranları bu mutlu günü unutmadı. "İlk göz ağrımız, fındık Lalin'imiz, seni çok seviyoruz" deyip sokak hayvanlarına ve Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulundular. Sinem Kobal'ın annesi de torunu Lalin'in doğum gününü paylaştığı kare ile kutladı.