Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 12:55

Sinem Kobal'ın kızı Lalin'in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!

2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde çiftin küçük kızları Leyla 1 yaşına girmişti. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ise bugün 3 yaşına bastı. Sinem Kobal'ın hayranları bu mutlu günü unutmadı. "İlk göz ağrımız, fındık Lalin'imiz, seni çok seviyoruz" deyip sokak hayvanlarına ve Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulundular. Sinem Kobal'ın annesi de torunu Lalin'in doğum gününü paylaştığı kare ile kutladı.

Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!

Güzel oyuncu Sinem Kobal şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal özellikle kapak kızı olduğu dergi çekimleriyle çok beğenilmişti.

Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!

Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan Sinem Kobal, eski halinden bile daha fit olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!

2016 yılında hayatlarını birleştiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evliliklerini kızları Lalin ve Leyla ile taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde çiftin küçük kızları Leyla 1 yaşına girmişti.

Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin ise bugün 3 yaşına bastı.

Sinem Kobal’ın kızı Lalin’in 3. yaş gününde anneannesinden içleri ısıtan paylaşım!

Sinem Kobal'ın hayranları bu mutlu günü unutmadı. "İlk göz ağrımız, fındık Lalin'imiz, seni çok seviyoruz" deyip sokak hayvanlarına ve Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışta bulundular.

SON DAKİKA