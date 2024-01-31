Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman’dan ’estetik’ tepkisi! ’Fake, kurgu, montaj’

Hayranları tarafından sert eleştirilerin hedefi haline gelen El Roman'a "Kuşum Aydın'a dönmüşsün Rafet!", "Kaşları vicdanına kadar çektirmiş", "Keşke konuşabilse neler anlatacak da öyle bir çektirmiş ki konuşamıyor" gibi yorumlar gelmişti.