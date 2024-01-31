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Haberler Galeri Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman'dan 'estetik' tepkisi! 'Fake, kurgu, montaj'
Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 13:24

Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman'dan 'estetik' tepkisi! 'Fake, kurgu, montaj'

Günümüzde artış gösteren estetik furyası eskiden kadınları kapsarken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları, kimi zaman ölçülü yapılsa da kimi zaman da dozu kaçabiliyor. Bu isimlerden biri olarak sosyal medyaya damga vuran Rafet El Roman'ın son hali hayrete düşürdü. Şiş görünen yüzüyle verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, konuşmakta ve gülmekte zorluk yaşamıştı. Eleştirilere karşı daha fazla sessiz kalamayan ünlü şarkıcı ise botoks yaptırdığını itiraf etmişti. Magazin gündeminden düşmeyen 55 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada yorum yağan yüzündeki değişim hakkında konuştu.

Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman’dan ’estetik’ tepkisi! ’Fake, kurgu, montaj’

Üç çocuk babası Rafet El Roman GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etmişti. Şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile yaşadığı aşkla konuşulan Rafet El Roman, son günlerde yüzündeki değişiklikle gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı estetik kervanına dahil olup yüzüne botoks işlemi yaptırmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen 55 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada yorum yağan yüzündeki değişim hakkında konuştu.

Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman’dan ’estetik’ tepkisi! ’Fake, kurgu, montaj’

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, estetik kervanına dahil oldu ve yüzüne botoks işlemi yaptırdı.

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Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman’dan ’estetik’ tepkisi! ’Fake, kurgu, montaj’

Hayranlarının dahi tanımakta zorlandığı şarkıcı, gelen sert eleştirilerin ardından pişmanlığını dile getirmişti.

Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman’dan ’estetik’ tepkisi! ’Fake, kurgu, montaj’

Hayranları tarafından sert eleştirilerin hedefi haline gelen El Roman'a "Kuşum Aydın'a dönmüşsün Rafet!", "Kaşları vicdanına kadar çektirmiş", "Keşke konuşabilse neler anlatacak da öyle bir çektirmiş ki konuşamıyor" gibi yorumlar gelmişti.

Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman’dan ’estetik’ tepkisi! ’Fake, kurgu, montaj’

Eleştirilere karşı daha fazla sessiz kalamayan ünlü şarkıcı ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak konuya açıklık getirmişti.

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