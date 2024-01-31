Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
13:24
Son hali şoke etmişti! Rafet El Roman'dan 'estetik' tepkisi! 'Fake, kurgu, montaj'
Günümüzde artış gösteren estetik furyası eskiden kadınları kapsarken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları, kimi zaman ölçülü yapılsa da kimi zaman da dozu kaçabiliyor. Bu isimlerden biri olarak sosyal medyaya damga vuran Rafet El Roman'ın son hali hayrete düşürdü. Şiş görünen yüzüyle verdiği röportajla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, konuşmakta ve gülmekte zorluk yaşamıştı. Eleştirilere karşı daha fazla sessiz kalamayan ünlü şarkıcı ise botoks yaptırdığını itiraf etmişti. Magazin gündeminden düşmeyen 55 yaşındaki sanatçı, sosyal medyada yorum yağan yüzündeki değişim hakkında konuştu.