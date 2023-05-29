Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a tepki: Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi şikayet etmişti
Giriş Tarihi: 29.05.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 20:54

Tamer Karadağlı'dan Merve Dizdar'a tepki: Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi şikayet etmişti

Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü alan Merve Dizdar'ın törende yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalar nitelikteki sözlerine bir tepki de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı, "En popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor..." dedi.

Tamer Karadağlı’dan Merve Dizdar’a tepki: Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi şikayet etmişti

Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Merve Dizdar'ın yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalaması, büyük tepki çekti. Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalayan ifadeler sarf etti.

Tamer Karadağlı’dan Merve Dizdar’a tepki: Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi şikayet etmişti

Merve Dizdar şu ifadeleri kullandı:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tamer Karadağlı’dan Merve Dizdar’a tepki: Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi şikayet etmişti

Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor. Bu ödülü; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

Tamer Karadağlı’dan Merve Dizdar’a tepki: Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi şikayet etmişti

Merve Dizdar'ın törendeki konuşmasına bir tepki de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı yürekten kutluyorum. Çok büyük bir başarı. Gerçekten hem bir meslektaşı olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak inanılmaz gurur duydum. Göğsüm kabardı. Amaa... Konuşması için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.

Tamer Karadağlı’dan Merve Dizdar’a tepki: Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi şikayet etmişti

CEZAYİR VE DİYARBAKIR ANNELERİ İÇİN DE AYNI ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Kendisi Fransa'nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa'da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri?

SON DAKİKA