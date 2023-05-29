Tamer Karadağlı’dan Merve Dizdar’a tepki: Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi şikayet etmişti

Giriş Tarihi: 29.05.2023 20:50
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
20:54
Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülü alan Merve Dizdar'ın törende yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalar nitelikteki sözlerine bir tepki de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'dan geldi. Karadağlı, "En popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp, para kazanıp, sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp, devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor..." dedi.