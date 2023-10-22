Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Baraj sorusunu geçemeyince…
Giriş Tarihi: 22.10.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 23:04

Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Baraj sorusunu geçemeyince…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılar, izleyicilere performanslarıyla heyecanlı anlar yaşattı. Yarışmaya katılan Bünyamin Kalaycı isimli yarışmacı, geceye adeta damga vurdu. YKS'ye katılan ve bu sınavda başarılı olan yarışmacı, Türkiye 13'üncüsü olduğunu açıkladı. Henüz ikinci soruda yarışmacı dikkatsizliğinin kurbanı oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Baraj sorusunu geçemeyince…

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Baraj sorusunu geçemeyince…

Milyoner'e katılan Bünyamin Kalaycı isimli yarışmacı performansıyla dikkat çekti.

Türkiye 13'üncüsü Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Baraj sorusunu geçemeyince…

Genç yarışmacı, bu sene YKS'ye katıldığını ve bu sınavda başarılı olduğunu dile getirdi.

Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Baraj sorusunu geçemeyince…

Ayrıca yarışmacı bu başarısından dolayı Türkiye 13'üncüsü olduğunu açıkladı.

Türkiye 13’üncüsü Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! Baraj sorusunu geçemeyince…

Milyoner'de ilk soruyu rahatlıkla geçen yarışmacı, ikinci soruda dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

Türkiye 13'üncüsü Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Öyle bir soruda elendi ki!

SON DAKİKA