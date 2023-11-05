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Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 10:26

Ufuk Özkan'dan haber var! Yanlış diyetle siroza yakalanmıştı...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakeri ile büyük bir sempati toplayan oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda Siroz'a yakalanmıştı. Özkan karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı. Geçen haftalarda sağlığına kavuşan Özkan son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti. Siroz tedavisi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz günşerde verdiği röportajda eski eşi Nazan Özen'e ödediği nafakadan şikâyet etmiş, "En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" demişti. Son olarak, doktor kontrolleri ve tedavisi devam eden 48 yaşındaki oyuncu, merak edilen son durumu hakkında bilgi verdi.

Ufuk Özkan’dan haber var! Yanlış diyetle siroza yakalanmıştı...

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yanlış bir diyet nedeniyle siroza yakalanmıştı.

Ufuk Özkan’dan haber var! Yanlış diyetle siroza yakalanmıştı...

Üçüncü derece siroza yakalandığı öğrenilen 48 yaşındaki oyuncunun, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedebileceği iddia edilmişti.

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Ufuk Özkan’dan haber var! Yanlış diyetle siroza yakalanmıştı...

Ünlü isim, "Bir süredir karaciğerimle ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Bu süreçlerin işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok. En kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Ufuk Özkan’dan haber var! Yanlış diyetle siroza yakalanmıştı...

Hemen tedavisine başlanan Özkan, organ nakline ihtiyaç duyulmadan sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olmuştu.

Ufuk Özkan’dan haber var! Yanlış diyetle siroza yakalanmıştı...

Doktor kontrolleri ve tedavisi devam eden 48 yaşındaki oyuncu, merak edilen son durumuna dair bilgi verdi.

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