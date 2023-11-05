Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 10:26

Ufuk Özkan'dan haber var! Yanlış diyetle siroza yakalanmıştı...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakeri ile büyük bir sempati toplayan oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz aylarda Siroz'a yakalanmıştı. Özkan karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı. Geçen haftalarda sağlığına kavuşan Özkan son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti. Siroz tedavisi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz günşerde verdiği röportajda eski eşi Nazan Özen'e ödediği nafakadan şikâyet etmiş, "En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" demişti. Son olarak, doktor kontrolleri ve tedavisi devam eden 48 yaşındaki oyuncu, merak edilen son durumu hakkında bilgi verdi.