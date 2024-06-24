Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:39
Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in biricik oğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor!
Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisindeki partneri Gamze Özçelik ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. 3 yıl sonra ayrılık kararı alan Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın biricik oğulları Murathan sosyal medyada merak konusu olmuştu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...