Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ebru Şahin'den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 28.08.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 15:12

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu. Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti. Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, güzelliğiyle Yunanistan manşetlerini süslemişti. Ebru Şahin, son olarak pazar pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şahin, fit fiziğiyle hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in yeni paylaşımları...

Ünlü oyuncu Ebru Şahin’den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 3 yıl önce birlikteliklerini sevenlerine duyurmuştu. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili geçtiğimiz aylarda Makedonya'da dünyaevine girmişti. Çift, nikahlarından yansıyan mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in nikah pozları ise çok beğenilmişti.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin’den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Ebru Şahin, geçen günlerde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti. Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, neşesi ve güzelliğiyle ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Ebru Şahin’den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Güzelliğiyle çok konuşulan Ebru şahin, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeni karelerini peş peşe yayınladı.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin’den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Eşi Cedi Osman ile mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, pazar pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin’den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Şahin'in keyifli karelerine beğeni ve yorum yağdı.

SON DAKİKA