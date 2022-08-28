Ünlü oyuncu Ebru Şahin’den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da yaptıkları rüya gibi düğünle günlerce konuşulmuştu. Destan dizisinde canlandırdığı 'Akkız' rolüyle herkesin beğenisini kazanan 28 yaşındaki Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yer alan eşi Cedi Osman'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası kapsamında Yunanistan'la oynadığı maçı izlemişti. Eşinin attığı basket sayılarıyla keyiflenen oyuncu, güzelliğiyle Yunanistan manşetlerini süslemişti. Ebru Şahin, son olarak pazar pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Şahin, fit fiziğiyle hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in yeni paylaşımları...