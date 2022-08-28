Ünlü oyuncu Ebru Şahin’den pazar pozları! Güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Fit fiziğiyle hayran bıraktı

Güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 3 yıl önce birlikteliklerini sevenlerine duyurmuştu. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili geçtiğimiz aylarda Makedonya'da dünyaevine girmişti. Çift, nikahlarından yansıyan mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in nikah pozları ise çok beğenilmişti.