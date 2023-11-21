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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok'tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 16:01

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok'tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürdü. İkili çok geçmeden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil ve popçu Serdar Ortaç, son dönemde TikTok'ta açtıkları yayınlarla gündem oluyordu. Kazançları da çok konuşulan ikiliden Erbil'in ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Ünlü isim, 'Dilan Polat' yanıtıyla dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 66 yaşında da çapkınlıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!

66 yaşındaki Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!

Ancak çiftin bu birlikteliği uzun sürmemişti. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş, ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.

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