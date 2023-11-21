Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den bomba itiraf! TikTok’tan Dilan Polat kadar kazanıyorum!

Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 16:01

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürdü. İkili çok geçmeden ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil ve popçu Serdar Ortaç, son dönemde TikTok'ta açtıkları yayınlarla gündem oluyordu. Kazançları da çok konuşulan ikiliden Erbil'in ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Ünlü isim, 'Dilan Polat' yanıtıyla dikkat çekti. İşte tüm detaylar...