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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! Kadir Doğulu'nun garip tavırları sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 14:30

Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! Kadir Doğulu'nun garip tavırları sosyal medyada gündem oldu!

"Bir Zamanlar Çukurova", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Yüz yüze" gibi dizilerin yapım yönetmenliğini yapan İsmail Akyazıcı, Didem Keleş ile aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı. Ünlü isimlerin katıldığı nişan törenine Uraz Kaygılaroğlu ile Kadir Doğulu damga vurdu. Yüzükleri takan Kadir Doğulu'nun sergilediği garip tavırlar, Uraz Kaygılaroğlu'nun ve damadın gülmemek için kendini zor tuttuğu anlara sahne oldu. O anlar, sosyal medyada viral oldu. İşte Kadir Doğulu ile Uraz Kaygılaroğlu'nun gündem olan o videosu...

Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! Kadir Doğulu’nun garip tavırları sosyal medyada gündem oldu!

Yapım yönetmeni İsmail Akyazıcı ile Didem Keleş, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Çifti bu mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Törene ünlü isimler de akın etti.

Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! Kadir Doğulu’nun garip tavırları sosyal medyada gündem oldu!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Hilal Atınbilek, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer aldığı törende, Uraz'ın hareketleri ve mimikleri çok konuşuldu.

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Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! Kadir Doğulu’nun garip tavırları sosyal medyada gündem oldu!

YÜZ İFADESİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Çiçeği burnunda nişanlı çiftin yüzüklerini Kadir Doğulu taktı.

Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! Kadir Doğulu’nun garip tavırları sosyal medyada gündem oldu!

O sırada damat adayı İsmail Akyazıcı'nın yanında bulunan Uraz Kaygılaroğlu, gülmemesi için Akyazıcı'nın gözüne baktı.

Uraz Kaygılaroğlu gülmemek için kendini zor tuttu! Kadir Doğulu’nun garip tavırları sosyal medyada gündem oldu!

İkili o anda gülememek için şekilden şekle girdi.

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