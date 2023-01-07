Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay’ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Yalı Çapkını dizisinde Mine Tugay sürprizi! 44 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay son olarak Yalı Çapkını dizisi kadrosuna dahil oldu. Yalı Çapkını'nın Defne'si olarak izleyici karşısına çıkan Mine Tugay'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu. Takipçileri tarafından çokça beğenilen paylaşımları ile Instagram'ı adeta yakıp geçen Mine Tugay meğer estetik harikasıymış... Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. İşte kariyerinin ilk yıllarında Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...