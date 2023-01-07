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Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 06:34 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 06:42

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Yalı Çapkını dizisinde Mine Tugay sürprizi! 44 yaşındaki Mine Tugay cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay son olarak Yalı Çapkını dizisi kadrosuna dahil oldu. Yalı Çapkını'nın Defne'si olarak izleyici karşısına çıkan Mine Tugay'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu. Takipçileri tarafından çokça beğenilen paylaşımları ile Instagram'ı adeta yakıp geçen Mine Tugay meğer estetik harikasıymış... Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. İşte kariyerinin ilk yıllarında Mine Tugay'ın estetiksiz halleri ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay’ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Mine Tugay bir süredir dekolteli pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son projesi kısa sürede yayından kalkan Mine Tugay şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile yeniden gündemde.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay’ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Mine Tugay düzgün fiziğiyle de genç kızları kıskandırıyor.

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Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay’ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Yalı Çapkını'nın Defne'si olarak izleyici karşısına çıkan Mine Tugay'ın yüzündeki değişim çok konuşulmuştu.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay’ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Oyuncu yüzündeki değişimin daha önce yaşadığı bir estetik operasyonun kötü sonuçlar doğurmasından kaynaklandığını belirterek sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Tugay açıklamasında, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim:) Sevgili dostlar, ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donmas üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökemelr oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı. Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım. Şimdiden çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yer alması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba gibi bir bölüm var, izleyin derim" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay’ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Mine Tugay geçtiğimiz günlerde mutfak pozları ile nefes kesmişti.

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