Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Mine Tugay’ın estetiksiz halleri ortalığa saçıldı!

Oyuncu yüzündeki değişimin daha önce yaşadığı bir estetik operasyonun kötü sonuçlar doğurmasından kaynaklandığını belirterek sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Tugay açıklamasında, "Herkes konuşmuş madem bir de ben konuşayım dedim:) Sevgili dostlar, ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donmas üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökemelr oluyor. Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef. İzleyenlere de bunu minimum yansıtmak için filtre uygulandı. Fakat estetik bağımlılığına kadar gelmiş konuşmalar. Hayır değil öyle. Sağlık bu. Kimse de benim bu yaşadığım zor süreci yaşamaz umarım. Yani demem o ki rahat olun, ben iyileşiyorum ve moralim yüksek. Güzel dileklerinizi aldım. Şimdiden çok sevgiler. Bu arada olayların geçmişini gerçeğini bilmeden bu kadar yanlış konuşmaların yer alması da gerçekten üzücü. Neyse akşama bomba gibi bir bölüm var, izleyin derim" ifadelerini kullandı.