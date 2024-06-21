Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:43
Yeşilçam'ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun akrabasıymış...
Aliye Rona Türk sinemasında uzun yıllar karakter rollerinin değişmez ismi oldu. Aliye Rona, sinemada çilekeş, direnen, dikbaşlı, hakkını hukukunu arayan, kavgacı, töreci köylü kadını ve ana rollerini canlandırdı. Son isteği "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak" olan Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle aramızdan ayrılmıştı. Geride birbirinden başarılı başyapıt bırakan Aliye Rona, çok ünlü bir oyuncunun halası...