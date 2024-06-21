Yeşilçam’ın ketum ve gaddar kadınıydı! Aliye Rona meğer ünlü oyuncunun akrabasıymış...

Aliye Rona, 1996 tarihinde kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşama veda etmişti. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Rona, Pendik'te bulunan bir huzur evinde kalıyordu. Bu huzur evinde yaşanan sağlık ve şiddet olayları televizyon haberlerinde gündeme gelmiş ve Aliye Rona burada kötü bir halde bulunmuştu.