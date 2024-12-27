ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde. Uzun bir süredir 3000 TL seviyesinin altında işlem gören gram altın, "Altın yükselecek mi?" sorusunu gündeme taşıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 27 Aralık çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve detaylar...