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ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
07:52
ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırım kararlarında belirleyici olurken, güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Güvenli liman olarak görülen sarı metal dalgalı fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 27 Aralık 2024 canlı altın fiyatları...