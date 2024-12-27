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Haberler Yaşam ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:52

ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırım kararlarında belirleyici olurken, güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Güvenli liman olarak görülen sarı metal dalgalı fiyat hareketleriyle dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 27 Aralık 2024 canlı altın fiyatları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde. Uzun bir süredir 3000 TL seviyesinin altında işlem gören gram altın, "Altın yükselecek mi?" sorusunu gündeme taşıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 27 Aralık çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve detaylar...

ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.982,11

SATIŞ(TL) 2.982,67

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.861,00

SATIŞ(TL) 4.960,00

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL 19.896,00

SATIŞ(TL) 20.197,00

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2024 CANLI TAKİP: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.632,19

SATIŞ(USD 2.632,75

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