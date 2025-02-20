SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliğinin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kar yağışı, İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. "Altay" kar fırtınasının etkisiyle İstanbul'u esir alan kuvvetli kar yağışı nedeniyle megakentte okullar tatil edildi. Yeni hava durumu raporunda; İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verilmesinin ardından milyonlarca veli ve öğrenci "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak etti. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İşte detaylar…