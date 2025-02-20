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SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
09:07
SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini sürdürürken, İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklama ile megakentte okulların tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda ise 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul dahil 20 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peş peşe yapılan uyarıların ardından milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Gözler İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda... Peki İstanbul'da 21 Şubat Cuma okullar tatil olacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...