Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:07

SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından "Altay" kar fırtınası yurda giriş yaptı. Kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini sürdürürken, İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklama ile megakentte okulların tatil edildiğini bildirdi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda ise 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul dahil 20 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peş peşe yapılan uyarıların ardından milyonlarca öğrenci ve veli "İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Gözler İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda... Peki İstanbul'da 21 Şubat Cuma okullar tatil olacak mı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliğinin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kar yağışı, İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok noktasında etkisini göstermeye başladı. "Altay" kar fırtınasının etkisiyle İstanbul'u esir alan kuvvetli kar yağışı nedeniyle megakentte okullar tatil edildi. Yeni hava durumu raporunda; İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verilmesinin ardından milyonlarca veli ve öğrenci "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak etti. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İşte detaylar…

SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı

Megakentte hava sıcaklıkları 5-10 derece birden düşerken, birçok noktada trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşarak durma noktasına geldi.

SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı

İSTANBUL'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar ulaşacağı tahmin edilirken, İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi.

SON DAKİKA | İstanbul’da 21 Şubat Cuma yarın okullar tatil mi? İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı: Kar yurdu esir aldı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirterek, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA