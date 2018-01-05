Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin ABD'deki kumpas davasında verilen skandal karara ilişkin sorusuna "Dava adeta bir tiyatroydu. Hukuki bir dava değildi" şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin şunları kaydetti:

"YANLIŞ YAPANLARIN KARŞILIĞINI GÖRMESİ LAZIM"

Yanlış işlemin karşılığı bellidir, Türkiye bir hukuk devletidir. Seçimle başa gelen kişilerden beklenti insanları hayal kırıklığına uğratmamalarıdır.Bu bir hukuki süreçtir. Tabi ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi normal.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği ile ilgili Fransa ziyareti öncesi yaptığı açıklamayı sorması üzerine Başbakan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün üzerine söz mü söyleyeyim. Olmayan şeyin nesini öngöreyim" şeklinde yanıt verdi.

EVLİLİK YAŞI İDDİALARI

Başbakan Binali Yıldırım, "Evlenme yaşı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bellidir. 18 yaşını ikmal edenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlilikler yasa dışıdır. Ayrıca büyük mağduriyetlere de sebep olmaktadır. Küçük yaşta evlilikler hiçbir zaman hoşgörülemez, kabul edilemez, yasal olarak da suçtur. 3 bin civarında bu suçun karşılığı olarak hapiste yatan genç vardır. Diyanetin o söz konusu neyse o evlilikle ilgili değil, gençlerin ergenlik, buluğa erme çağlarıyla ilgili değerlendirme olarak ele almak lazım. Bunun dışındaki yorumlar iyi niyetli yorumlar değildir, kanunlar bu konuda açık" dedi.