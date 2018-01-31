ABD’ye Menbiç resti: Gözümüz kimseyi görmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: ÖSO, VATANINI SAVUNAN MİLLİ YAPI:
(CHP
'ye) FETÖ'ye avukatlık yapan, HDP
ile kanka olan, PKK
'nın izinden giden, PYD
'ye övgüler savuran ana muhalefet ekibinin, sıra ÖSO
'ya gelince, bakıyorsunuz bir anda bunların nevri dönüyor. Dünyada hiçbir devletin, hiçbir istihbarat kuruluşunun, hiçbir insan hakları örgütünün bulamadığı bir gerçeği bunlar keşfetmişler. Neymiş; ÖSO bir terör örgütüymüş. PYD'ye parti diyenlerin ÖSO'ya terör örgütü demesi bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir. ÖSO, terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan, içinde her meşrepten, her inançtan, her etnik kökenden insanın bulunduğu milli yapıdır. ÖSO FIRAT KALKANI'NDA 614 ŞEHİT VERDİ:
Tamamı Suriye
li kardeşlerimizden oluşan ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekâtı'nda nasıl fedakârca çarpıştığının yakından takipçisiyiz, şahidiyiz. Bu operasyonda ÖSO, şu ana kadar 614 şehit verdi, 2 binin üzerinde gazisi vardır. ÖSO, Zeytin Dalı
Operasyonu'nda şu ana kadar 16 şehit, 100'e yakın gazi vermiş olmasına rağmen mücadelesini kahramanca orada da sürdürüyor. BU YAKIŞTIRMA ALÇAKÇA:
Biz Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle Suriye'deki kardeşlerimizin orada 7 yıldır nasıl bir mücadele verdiğini gayet iyi biliyoruz. Ey CHP, siz bunu bilemezsiniz. Siz sadece size sufle edilen yalanlar neyse onlarla hareket edersiniz. Önce yardımlar kesilerek, ardından DEAŞ bahanesiyle bu samimi mücadelenin nasıl sekteye uğratıldığını da çok iyi biliyoruz. ÖSO'ya terör örgütü diyenler, önce şöyle başını iki elinin arasına alıp düşünsün. Benim Mehmedim ile orada bu özgürlük savaşını, kendi topraklarını koruma savaşını yürütenlere böyle bir yakıştırmayı yapmanın ne kadar alçakça olduğunu görmek lazım. 6-7 YIL SABRETTİK AMA...:
Biz kendi ülkemizin ve milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı için değil, aynı zamanda komşularımızdan başlayarak tüm kardeşlerimizin, tüm masumların ve mağdurların esenliği için de bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin haksız ve gereksiz yere canına kastetmek gibi bir düşüncemiz asla yoktur. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin sebebi 6-7 yıldır bu oldu. Ama bu noktadan sonra artık kimseyi de gözümüz görmez. YANLARINDA KİM OLDUĞUNA BAKMAKSIZIN:
Sınırlarımızdaki terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacağız. Teröristlerin bulundukları yerleri boşaltıp boşaltmamak orada bulunanların bileceği iştir. Biz öyle alavere dalavereyle değil, açıkça ilan ettiğimiz şekilde yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kimse bizden kendi sözlerine kendileri değer vermeyenlerin beyanlarına göre hareket etmemizi beklemesin." ÖSO KUVAYI MİLLİYE GİBİ BİR OLUŞUMDUR
Konuşmasında
Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgiler de veren Erdoğan şöyle devam etti: "Burseya Dağı düştü. Şimdi oradaki yakın tepeleri, dağları da inşallah Mehmetçiğimiz ÖSO ile beraber düşürmenin adımlarını atıyorlar. ÖSO kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip, organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayı Milliye güçleri gibi bir sivil oluşumdur. Bu böyle bilinmeli. Dolayısıyla ÖSO'nun, kahraman askerlerimizle yan yana çarpışması utanılacak değil, tam tersine iftihar edilecek bir görüntü. 1. Dünya Savaşı'ndaki tüm cephelerimizde, Kurtuluş Savaşımızda şehit olan yüzlerce Halepli, İdlibli, Hamalı, Humuslu, Şamlı yüzlerce kardeşimiz vardır. Sadece Çanakkale Savaşı'nda bugünkü Suriye, Lübnan, Filistin hattından gelen bin civarında şehidimiz var. Bu kardeşlerimizin şimdi bizim desteklerimize ihtiyacı varsa onlarla birlikte omuz omuza cephede olmamız tarihi görevimizdir. Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelelerinde yanlarında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. KILIÇDAROĞLU ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARI SAVUNDU
CHP
ve HDP'nin aynı söylemleri savunduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi: "CHP'nin başındaki bu zat, 'YPG
terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur' dedi. Bunu diyebilmiş, terör örgütünü böylesine sahiplenebilmiş bir kişi. YPG dediği PKK'nın Suriye kolu. Yani bu kişi şu anda Afrin Operasyonu'nu yürüten askerimize kurşun sıkan, sınır ötesinden yaptığı saldırılarla vatandaşlarımızın canına, malına, ibadethanesine kasteden terör örgütünü savundu." İKİ ÇIPLAK BİR HAMAMA YAKIŞIR
(HDP'liler
için) Kazdıkları çukurlarla vatandaşlarımızın hayatını zehir eden teröristleri, 'barikat kuran arkadaşlar' diye takdim eden bunlar değil miydi? Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısıyla öyle iç içe geçmiş durumdalar ki ortak eylemden, seçime ortak girmeye doğru şu anda gidiyorlar. Hayırlı olsun, çok isabetli olur, yeter ki böyle bir kararı alsınlar. Atalarımız 'İki çıplak bir hamama yakışır' derler, bunlar da böyle. LATİN AMERİKA SEYAHATİ ERTELENDİ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın 5 Şubat'ta Vatikan ziyaretinin ardından yapmayı planladığı, Brezilya, Uruguay ve Venezüella'yı kapsayan Latin Amerika
ziyareti de ileri bir tarihe ertelendi.