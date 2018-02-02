Hayali Özel Harekât polisi olmaktı

Hatay Reyhanlı'da PKK/ PYD/YPG'li teröristlerin attığı roketlerle önceki gün evinde uyurken şehit düşen Fatma Avlar'ı (17) ailesi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları anlattı. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde başarılı bir öğrenci olan Avlar üniversite hayalleri kuruyordu. Geçen yıl ağabeyi Abdullah Avlar'ı motosiklet kazasında kaybetmişti. Sınıf arkadaşı Ensar Şanverdi "Bir gün öğretmenimiz 'Ne olmak istiyorsunuz?' diye sordu. Fatma 'Özel Harekat Polisi' olmak istediğini söyledi. Hayalleri vardı" diye konuştu. Fatma'nın sınıf öğretmenleri de "Dört dörtlük, örnek bir öğrenciydi. Okumak adına büyük hayalleri vardı ve çok sosyal bir çocuktu" dedi.

'BİR GÜN ÖNCE TATLI İSTEMİŞTİ'

Saldırıya şehit kardeşiyle aynı odada yakalanan ve ayağı kırılan Bilgey Avlar "Kardeşim ve ben odada uyuyorduk. Ben korkunç bir sesle uyandım. Ortalık simsiyahtı. Göz gözü görmüyordu. 'Fatoş. Fatoş' diyerek kız kardeşime seslendim. Kardeşim hiç tepki vermedi. En son olarak gözlerini açık gördüm" dedi. Baba Ahmet Avlar, saldırı anında evde olmadığını belirterek "Bir gün önce akşam kızımla evde oturuyorduk. Canı tatlı istemişti. Ben de gidip tatlı almıştım. Bir gün sonra şehit düştü. Cumhurbaşkanımız bizleri aradı ve taziye dileklerini iletti. Sağ olsun. Vatan sağ olsun. Terör sınırlarımızdan temizlensin. Allah razı olsun" diye konuştu. Fatma Avlar'ın annesi Döne Avlar ise "Göz gözü görmüyordu. Fatoş'un yanına oturdum. Beni duymuyordu. Ben baktım kızım ölmüş. Şubatın 27'sinde 18'inden gün alacaktı" diyerek yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Avlar'ın kız kardeşi İdal Avlar ise o anları "Ben aynı çekyatın diğer tarafında yatıyordum. Babam geldi. "Kardeşini rahatsız etme. Diğer tarafta yat kızım" dedi. Ben de diğer tarafa geçtim. Roket yukarıdan eve girince hemen dışarıya çıktım" diye anlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Taziye evinde toplanan Avlar ailesinin yakınları ve komşuları da bölücü terör örgütüne büyük tepki gösterdi.. Avlar ailesinin komşusu Emine Berber, "Bu anne ağlar, diğer anne yine yetiştirir. Hiç kimseler korkmasın. Devletimiz var olsun. Gelsinler bizler buradayız. Buraya gelsinler. Ben kadın halimle onları dişlerimle parçalarım. Allah Türkiye'mizin yolunu açsın inşallah" diye bağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , baba Ahmet Avlar'la telefon görüşmesinde "Başımız sağolsun. Allah sabırlar versin inşallah, makamı cennet olsun. Bu şehitlerimizin ve gazilerimizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.Vatandaşların, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak için hazırladıkları ev yapımı gıdalar en ileri mevzideki askere kadar ulaştırıldı. Gönderilen kolilerden çıkan notlar ise Mehmetçik'i duygulandırdı. Gıda kutularından çıkan, "Bütün askerlerimize şifa olsun. Dualarımız sizinle, Rabbim sizleri korusun" yazılı nota teşekkür eden Mehmetçikler, kendilerine destek veren tüm vatandaşlara selam gönderdi. Askerler, "Muharebe ortamında desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğinizi her zaman bekliyoruz, bütün annelerin ellerinden öperiz, var olun" dedi.Reyhanlı'ya dün atılan kalleş roketlerden biri 17 yaşındaki şehit Fatma Avlar'ın önceki gün defnedildiği Gültepe Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'taki kabrinin 100 metre yakınına düştü. Patlamada iki mezarda hasar meydana geldi.