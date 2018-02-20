Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Adım attığımız her yerin bundan sonra güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Aynı şekilde sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması "Yakında şehir merkezi kuşatılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"AFRİN ŞEHİR MERKEZİNİN KUŞATMASINA GEÇİLECEKTİR"

Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. (Afrin sloganları üzerine) Gerekirse hep birlikte gideceğiz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgiyi yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgiyi nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu