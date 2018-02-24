Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler... "Vicdansızlar, edepsizler..."

Vatandaşların yola çıktıkları ilk günden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, "Her zaman bizim yanımızda oldu ve sizlerle güç bulduk ve bu gücümüzü tüm Türkiye'ye yaydık." ifadesini kullandı.

"Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz." diyen Erdoğan, vatandaşın heyecanının, coşkusunun kendi heyecanları, coşkuları olduğunu belirtti.

"Reis bizi Afrin'e götür." sloganları üzerine Erdoğan, "İnşallah öyle bir an olduğunda önce şahsım ve 'hadi beraber gidiyoruz' dediğim anda beraber gideceğiz. Hanım kardeşlerim de şuan mavi berelileri görüyorum, bordoluları gördüm." diye konuştu.

Bu sabah itibarıyla 1931 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"VİCDANSIZLAR, EDEPSİZLER, AHLAKSIZLAR..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Tanklarımızla toplarımızla Mehmet'imize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ne diyor, 'sivilleri vuruyorlar.' Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var."Bunu yaptınız ve hala da yapıyorsunuz. Biz elinde silahı ile vatanımıza saldıranlara bunun hesabını soruyoruz. Sizin 10 bin km'den buralara neden geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse bize ne için bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu millet bu asker korkaklar ordusu değildir" dedi.

Partisinin Kahramanmaraş 6. İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş, 16 Nisan'da destan yazdınız. Bu Maraş'ın son yıllardaki seçimlerde ortaya koyduğu en iyi neticeydi. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasına şöyle devam etti:

"TERÖRİSTİN YANINDA POZ VERENLER TÜRKİYE'Yİ KORKUTABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR"

Büyük ve güçlü Türkiye için Maraş'ın verdiği desteği asla unutmayacağız. Maraş'ın kahramanlığı öyle sözde değildir. Bu şehrin insanlarının her halinden kahramanlık akar.

Teröristin yanında poz verenler Türkiye'yi korkutabileceklerini sanıyorlar. İşte bu sabah etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1931 oldu. Hamdolsun dün günlerden Cuma'ydı. Mehmet'imiz Cuma namazını kılıyordu. Evde ağlaştık. Mehmet'imiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyordu. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir.

MEHMETÇİK AFRİN'DE CEPHEDE CUMA NAMAZINI KILDI

Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez.

Sahada Türkiye'yle baş edemeyeceklerini görenlerin, dünya çapında yalana, iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar, tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip, buharlaşıp gidecektir.

SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR HAZIR OLSUN



Erdoğan, salondan gelen çağrılara da "Afrin'e gitme kararı aldıktan sonra biz sizi buralarda bırakmayız merak etmeyin. Sefer görev emri alanlar hazır olsun" diye cevaplandırarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kardeşlerim, bu nesil özellikle de AK Parti teşkilatlarındakiler tarihi sorumluluklarında çok fazla, yeni bir dirilişin arifesinde bulunuyoruz. Çok anlamlı. 1071'den 2071'e kadar yeni bir önemli bir yola gidiyoruz. 1923'te kurduğumuz Cumhuriyeti 2023 yılında dünyanın en iyi ekonomisi olan ülkeyi kuracağız. Biz hiçbir zaman sadece kendi güvenliğimizi düşünmedik, kendimize ait bir dünya kurmadık kurmayacağız. Biz, kucaklayıcı, kuşatıcı ve inşa ediciyiz. Bu çarpık düzene dur demek millet ve devlet olarak boynumuzun borcu. Suriye'nin Libya'nın Irak'ın ve diğer yıkık şehirlerdeki binaların altında yitip giden o ninelere, o annelere biz kayıtsız kalamayız. Eğer başkalarını yaptığı gibi bu görüntüleri bir film sahnesi gibi izlersek aynı şey bizim de başımıza gelebilir.





Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz. Dolaysıyla onlar bizi izliyor, hani diyorlar ya 'Düğüne gider gibi gidiyorlar ya' ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Bugün artık yepyeni bir Türkiye var, bugün artık tehditleri ve tehlikeleri sınırları içinde değil sınırlarının ötesinde kaynağı her neresinde ise orada bertaraf eden bir Türkiye var. İnsanlarını refah düzeyini sürekli yücelten bir Türkiye var. Bugün nerede durduğunun farkında, gelecekte nereye durduğunun bir Türkiye var.



Türkiye'nin silkinişi ve yeni bir diriliş içine girmesi, bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok toplumu da harekete geçirmiştir. Kerameti kendinden menkul olanların devri bitiyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NA 'GOREE' TALİMATI

Sevgili gençlerle ilgili belediyemize bir talimatım var. Senegal'deki Goree Adası'nın dili olsa da ah bu sömürge dönemini bir anlatsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı bu gençlerimizi Senegal'e Goree Adası'na götürecek, nasıl bir insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanı bulacaklar.

Sömürgecilere gönüllü köle yazılanlar, kendileri bilirler. Ne Türkiye'nin ne de kardeşlerimizin ve dostlarımızın böyle bir niyeti yoktur.

Yol varmı var hemde hava, yoluyla kara yoluyla tekmili birden var. Şehirlerimiz yaşanacak hale geldi mi geldi. En mütevazisinden en büyüğüne kadar gerçekten çok çalışkan iş dünyamız var. Onlar gayretli isim vermeyeceğim bazı komşularımız gibi yan gelip yatarak para kazananlardan değil.

Erdoğan, 15 yılda sadece Kahramanmaraş'a yapılan kamu yatırımlarının 26 katrilyon olduğunu, eğitimde 5 bin 517 yeni derslik yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler... "Vicdansızlar, edepsizler..."