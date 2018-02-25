Rum ana muhalefet liderinden çağrı: Türkiye'ye bedel ödetemezsin

Rum Fileleftheros gazetesine konuşan Kiprianu, Anastasiadis'in bu görüşü görmezden geldiğini kaydederken, hidrokarbon yataklarıyla ilgili yaşanan gerginliklerin önlenmesi için tedbir alınması gerektiği belirtti. Rumların, 'Münhasır Ekonomik Bölge' (MEB) olarak kabul ettiği yerde durumun endişe verici olduğunu kaydeden Kiprianu, herkesin, Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanması gerektiğini savundu.





'TÜRKİYE İZİN VERMEZ'



Türkiye ve KKTC yönetiminin Rumların Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz aramalarına şiddetle karşı çıkmasıyla ilgili de önemli mesajlar veren AKEL Lideri, Türkiye'nin, doğal zenginliklerden yararlanılmasını önleyecek faaliyetlerde bulunacağını belirtti. Kiprianu, "Eğer bunu anlamazsak ve Türkiye'ye siyasi bedel ödetebileceğimizi sanırsak, olumsuz sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum" dedi. Türkiye'nin eylemleri nedeniyle herkesin öfkeli olduğunu ve kendisinin de bunu anladığını ifade eden Kiprianu, öfkeyle değil, mantıkla hareket etmek gerektiğini söyledi.

Rum kesiminden planlı provokasyon



'ABD DIŞİŞLERİ BAKANI GELECEK'



Öte yandan Rum basını, Akdeniz'deki karşılıklı güçlerin çıkar çatışmalarını yeniden gündeme getirdiğini, Doğu Akdeniz'in Rus doğal gazına alternatif teşkil etmesini isteyen ABD'nin, yaz aylarında adaya Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u göndermeyi planladığını yazdı.