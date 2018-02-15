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Türk sunun silahı 'da endişe yarattı!

'da yayımlanan Ptisi Diastima dergisinde Türkiye'nin Zeytin Dalı harekâtına ilişkin ilginç yorumlar yer aldı. "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Türk sunun gösterdiği başarı 'endişeyle' karşılandı. Afrin harekâtı esnasında Cinderes’in kenar mahallelerinden Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristlerin ’larla saniye saniye görüntülenmesinin ardından vurulmasına yazıda geniş yer ayrıldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 16:01
Türk ordusunun silahı Yunanistan'da endişe yarattı!

Yazıda, Afrin'de yerli üretim S'larla vurulan teröristlerden bahsedilirken, teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

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TÜRK ORDUSUNUN BAŞARISI İLE KIYASLAMA YAPILDI!

Son zamanlarda ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe de atıf yapılan analizde "Tekrar 'Türk propagandası' yapmakla suçlanacağız ancak uyanmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanılırken, "Biz daha üstün bir DNA ile değil daha üstün silahlarla bir savaş kazanabiliriz" sözleriyle Türk sunun başarısı dolaylı olarak Yunan ordusuyla kıyaslandı.

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Türk ordusunun silahı Yunanistan'da endişe yarattı!
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