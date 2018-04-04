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Tarihi ziyaret dünya basınında

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Tarihi ziyaret dünya basınında
Putin'in 2 günlük ziyareti dünya basınında da yer buldu. BBC Türkçe'de yapılan değenlendirmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ile yeni bir boyut kazanacağına vurgu yapıldı.

RUS BASINI: GÜNDEM S-400'LER
İki ülke Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması'nı 2010'da imzaladı. Nükleer tesis, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olacak ve tahminen 20 milyar dolara mal olacak. Santral, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te faaliyete geçecek. Rus basınında ise Rus Devlet Başkanı 'in görevine yeniden seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyareti Türkiye'ye yaptığına dikkat çekilirken Putin'in 'da Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşlemede S-400 hava savunma sisteminin gündeme geldiği belirtiliyor. İngilizce haber kanalı , "Uçaksavar sistemininTürkiye'ye sevkıyatının 2020'de başlanması öngörülüyor" diye yazdı.
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Tarihi ziyaret dünya basınında
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