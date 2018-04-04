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‘Yanımızda duran tek lider Erdoğan’

’dan kurtarılan El-Kesib ailesi, Erdoğan ile buluşmalarını ’a anlattı. El-Kesib, “Erdoğan ’nin, Suriye’deki masumların umudu” dedi

Giriş Tarihi: 4.4.2018
‘Yanımızda duran tek lider Erdoğan’
'nın sembol isimlerinden, sosyal medya üzerinden İngilizce yayınlar yaparak Doğu Guta sokaklarında yaşananları bütün dünyaya anlatan kız kardeşler Noor (12) ve Ala El-Kesib (8) ile Kerim bebek geçtiğimiz gece Türk ı'nın operasyonuyla aileleriyle birlikte 'ye getirildi. 'ın Hatay ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'yla buluşan El-Kesib ailesi, yaşadıklarını anlattı. 34 yaşındaki El-Kesib "Savaştan önce öğretmenlik yapıyordum. Savaştan sonra hayatımız yerle bir oldu. Sürekli bombardıman ve tehlike altındaydık, her saniye Esad'ın zulmünü üzerimizde hissediyorduk. Artık Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Çocuklarım uzun süredir ilk defa bu kadar mutlular, uzun süredir ilk defa parkta oynadılar. Türk Kızılayı'na ve Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanını gördüğümüzde çok mutlu olduk. Nasıl olduğumuzu sordu ve bizimle yakından ilgilendi. 'deki savaş başladığından beri yanımızda olan, dik duran tek lider. Erdoğan Suriye'nin, Suriye'deki masum insanların umudu" 12 yaşındaki Noor ise rejiminin Doğu Guta'ya çok acı çektirdiğini belirterek "Ülkemdeki savaş bir gün bittiğinde geri döneceğim. Hayalim doktor olmak. İnşallah bu hayalimi gerçekleştireceğim ve insanlığa hizmet edeceğim" diyerek hayallerini paylaştı.

KERİM BEBEK BÖYLE KURTARILDI
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da Kerim bebeğin Türkiye'ye getiriliş hikâyesini ile paylaştı: " alırken, bir arkadaşımız Kerim'i görüyor. Hemen minibüsün önünü kesiyorlar, bebeği almak istiyorlar. O grup vermek istemiyor bebeği, çok yüklü miktarda da fidye istiyorlar. Sonra 'Gelin anlaşalım' diyerek bebeği alıyorlar. Biz 'e geçip Kerim bebek ve ailesini aldık, Türkiye'ye getirdik."
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‘Yanımızda duran tek lider Erdoğan’
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