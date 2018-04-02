Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 12'inci konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına vardı. Doğu Guta'daki Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.
Aralarında bin 72 çocuk, 644 kadın toplam 2 bin 875 kişiyi taşıyan 12"inci tahliye konvoyu bölgeden ayırıldı. Konvoydaki siviller, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya vardıktan sonra, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına sabah saatlerinde ulaştı.