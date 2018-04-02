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'dan zorunlu tahliyeler

Giriş Tarihi: 02.04.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 11:16
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'dan zorunlu tahliyeler
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu 'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 12'inci konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına vardı. Doğu Guta'daki Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.

Aralarında bin 72 çocuk, 644 kadın toplam 2 bin 875 kişiyi taşıyan 12"inci tahliye konvoyu bölgeden ayırıldı. Konvoydaki siviller, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya vardıktan sonra, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına sabah saatlerinde ulaştı.

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'dan zorunlu tahliyeler
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

ABLUKA SÜRÜYOR

Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle gelen sivillerin, okul ve camilere de yerleştirildikleri bildirildi. 'dan dün hareket eden konvoyda daha önce yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan hastaların olduğu kaydedildi.

Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'nın Duma ilçesi ise hala abluka altında tutuluyor.

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'dan zorunlu tahliyeler
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

TAHLİYEYE GİDEN SÜREÇ

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki 'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

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'dan zorunlu tahliyeler
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

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'dan zorunlu tahliyeler
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

REJİM GÜÇLERİ SİVİL YERLEŞİMLERİ BOMBALAMAYA DEVAM ETTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan 'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti. Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

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'dan zorunlu tahliyeler
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

DOĞU GUTA 3 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞTÜ

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta 'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

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'dan zorunlu tahliyeler
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler

Muhaliflerin kontrolündeki 'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

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