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, "silahlı saldırı" gündemiyle toplandı

Genel Kurulu, 'nde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:40
YÖK, silahlı saldırı gündemiyle toplandı

binasında gerçekleştirilen toplantıda Kurul, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu görüşecek ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığını değerlendirecek.

YÖK Genel Kurulu'na, üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katılıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'ndeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere YÖK Genel Kurulunu, olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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YÖK, "silahlı saldırı" gündemiyle toplandı
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