Saadet Partisi Zile İlçe Başkanı istifa etti

HDP'nin terör suçundan tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a, CHP'nin ardından Saadet Partisi de sahip çıktı.

HDP'DEN SAADET'E GEÇİŞ

Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılmasını söyleyen Karamollaoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'den, Altan Tan'ı da partiye kattı.

24 Haziran sürecinde yaptığı açıklamalarla parti tabanını oldukça şaşırtan Karamollaoğlu'na, ilk tepki de Tokat'ın Zile ilçesinde Saadet Partisi İlçe Başkanı olan Serdal Akçay'dan geldi.



Bu nedenle ilçe başkanlığı ve partisinden istifa ettiğini belirten Akçay, şunları kaydetti:

BENİM BÖYLE LİDERİM OLAMAZ

"Yıllarca ülkemizde askerimizi, sivilimizi, polisimizi şehit eden, terör örgütlerine yandaşlık eden, propagandasını yapan Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını arzu ile bekleyen, ümit eden bir lider benim liderim asla olamaz. Sayın Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde de Diyarbakır'da Kürdistan kelimesinin kabul edilebilir olduğunu söylemesi bu da bizleri ayrıca üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bu nedenle Saadet Partisi İlçe Başkanlığından, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Zile temsilciliğinden ve Sadet Partisi üyeliğinden istifa ediyorum."

Temel Karamollaoğlu'ndan skandal açıklama "Selahattin Demirtaş'ın terörle alakası yok"