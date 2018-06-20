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'da oy verme işlemi sona erdi

’da 7 Haziran'da başlayan ve 13 gün devam eden ve 27. Dönem Milletvekili Genel i için Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi hariç sona erdi. Birleşik Krallık'ta ise yerel saat ile 21.00'de sandıklar kapanacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 23:07 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 04:10
Avrupa'da oy verme işlemi sona erdi

genelinde 28 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 63 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 13 gün süren ve 27. Dönem Milletvekili Genel i oylama süreci bugün saat 21.00'de tamamlandı.

Tüm yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılmıştı.

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Türk nüfusunun yoğun olduğu , , ve 'da halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, geçen yıl anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasına katılımdan fazla olduğu öğrenildi.

'nin Kopenhag Muavin Konsolosu Çağrı Yüceer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara seçime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Yüceer, "Gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, sandık kurulu görevlilerimiz halkın iradesinin tecelli etmesi için özveriyle çalıştılar.'" dedi.

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Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılarak mühürlenen ve torbalara konulan oylar, yarın havayolu ile Türkiye'ye gönderilecek.

GÜMRÜK VE SINIR KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Türkiye'deki gümrük kapılarında saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ise Türkiye'de 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek seçim için, Avrupa'daki Türk seçmen, 30 Haziran Cumartesi gününden 4 Temmuz Çarşamba gününe kadar 5 gün boyunca yerel saat ile 09.00'dan 21.00'e kadar oy verebilecek.

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