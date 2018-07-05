Son Dakika: Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında millet ittifakı diyerek birleşen muhalefet partilerin 24 Haziran'da yaşadıkları hezimetinin ardından birer birer dağılıyorlar. İttifakın sona erdiğini açıklayan İyi Parti'nin ardından bir açıklama da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Koltuk kavgalarıyla gündemden düşmeyen CHP'den "ittifak devam etmeli" yönünde mesajlar gelse de, muhalefet partileri kurdukları ittifakı dahi koruyamadılar.

"İTTİFAK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI"

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerin ardından Millet İttifakı yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü tamamladı" cevabını verdi.