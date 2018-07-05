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Son Dakika: Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Son dakika haberi... Genel Başkanı , "İttifak, lerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü tamamladı" dedi.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 10:31
Son Dakika: Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

karşısında diyerek birleşen muhalefet partilerin 24 Haziran'da yaşadıkları hezimetinin ardından birer birer dağılıyorlar. İttifakın sona erdiğini açıklayan İyi Parti'nin ardından bir açıklama da Genel Başkanı 'ndan geldi.
Koltuk kavgalarıyla gündemden düşmeyen 'den "ittifak devam etmeli" yönünde mesajlar gelse de, muhalefet partileri kurdukları ittifakı dahi koruyamadılar.

"İTTİFAK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI"

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, lerin ardından Millet İttifakı yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü tamamladı" cevabını verdi.

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Son Dakika: Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
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