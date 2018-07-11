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Son Dakika: operasyonu kapsamında 'nın kız kardeşi yakalandı

Son dakika haberi... Kamuoyunda "" olarak bilinen ve grubuna yönelik merkezli 4 ilde başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 kadın, 'da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 17:31
Son Dakika: Adnan Oktar operasyonu kapsamında Oktar Babuna'nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna yakalandı

Kamuoyunda "" olarak bilinen ve grubuna yönelik merkezli 4 ilde başlatılan operasyon kapsamında, 'da 3 kadın gözaltına alındı.

3 KADININ KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında, Ankara'nın Çayyolu semtinde belirlenen lüks villaya sabah 06.00 sıralarında baskın yapıldı.

Baskında, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kadının kaçtıkları tespit edildi.

EKİPLER, ŞÜPHELENDİKLERİ LÜKS OTOMOBİLİ DURDURDU

Kadınların yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, şüphelendikleri lüks otomobili durdurdu.

OKTAR BABUNA'NIN KIZ KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otomobildeki kadınların villadan kaçan ve aralarında İstanbul'da gözaltına alınan 'nın kız kardeşi 'nın da bulunduğu F.C.E. ve D.A. olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından gözaltına altına alınan kadınlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

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Son Dakika: Adnan Oktar operasyonu kapsamında Oktar Babuna'nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna yakalandı
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