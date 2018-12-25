Abdullah Ağar: YPG ve Esad Rejimi Münbiç'in batısında anlaştı!

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Esad Rejiminin Münbiç'in Batı kırsalındaki Arimah Beldesine girmesiyle ilgili olarak SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Ağar, terör örgütü PYD ve Esad Rejimi'nin bölgede bir anlaşma gerçekleştirdiğini ifade ederek bu kirli pazarlığın daha önce Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu öncesinde de yapıldığına dikkat çekti.

Terör örgütü PYD'nin bu kirli pazarlıkla Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı kuşatmayı engellemeye çalıştığını söyleyen Abdullah Ağar, terör örgütünün burada siyasi ve taktiksel hamleler yapmaya çalıştığını söyledi.

Esed rejimi güçlerinin girdiği Arimah beldesinden ilk görüntüler ve ilk değerlendirme!

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD TÜRKİYE VE ÖSO'NUN ARASINI AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Terör örgütünün siyasi ve taktiksel hamleler yapmaya çalıştığını söyleyen Abdullah Ağar, "YPG bölgede provokatif taktiksel hamlelerle, Türkiye-Rusya ve Türkiye ile ÖSO'nun arasını açmaya çalışıyor. Bu bağlamda Türkiye'nin diplomatik ve askeri olarak hareket geçmesi gerekiyor" dedi.

ABDULLAH AĞAR

REJİMİN MÜNBİÇ'İN BATISINA GİRMESİ DİĞER BÖLGELERDEKİ ÇATIŞMA RİSKİNİ ARTIRIR

Esad Rejiminin terör örgütü PYD ile anlaşarak Münbiç'e girmesi sonrasında Suriye'deki diğer çatışma bölgelerinde de hareketlenmeler olabileceğini ifade eden Ağar, bu yeni gelişme sonrasında ÖSO ve PYD arasında yeni çatışmalar yaşanabileceğinin altını çizdi.