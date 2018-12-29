Suriye’de hedefimiz terör örgütleri

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Suriye'de Beşar Esad güçlerinin YPG/PKK'nın çağrısıyla Münbiç'e girdiğine dair yürütülen algı operasyonuna, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok" cevabını verdi. İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şöyle dedi:1 saat kadar önce istihbarattaki arkadaşlarımızla görüştük. Kesin bir şey söz konusu değil. Kaldı ki yarın sabah (bugün) biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Münbiç konusunda sayın Obama döneminden başlayan süreç var. Obama verdiği sözü tutmadı.Biz bütün bunlara rağmen sabrettik. Trump döneminde tekrar gündeme geldi. Müşterek hareket içinde olabileceğimizi söyledi. Putin ile insani yardım konusunda atılabilecek adımları konuştuk. Şu anda gelinen noktada bu topraklar Suriye'ye aittir. Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde bize yapacak şey kalmaz.(Pakistan'ın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesiyle ilgili) FETÖ'nün terör örgütü olduğunu Pakistan'da kabul etti. Azerbaycan'da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle ilgili müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz.(Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebiyle ilgili) Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum.Hedefimiz yarın (bugün) büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte ilçeleri de açıklamak.ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde ABD askerlerini Suriye'den çekme kararından sonra Suriye'deki son gelişmeler Türk ve Rus heyetin görüşmesinde ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek mevkidaşlarıyla görüşecek. Görüşmede, Suriye'de özellikle Fırat'ın doğusunda yürütülecek çalışmalarla ilgili Rusya ile oluşturulacak koordinasyon üzerinde durulacak. Görüşmeler sonrası Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bir araya gelmesi bekleniyor.