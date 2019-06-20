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Bozacının şahidi şıracı

ile 'nın buluşmayla ilgili FOX TV'deki sohbetleri dikkat çekti. Gizli görüşmeyi açıklamak yerine "Biz kuraldışı, etik dışı bir şey yapmadık." diyen Küçükkaya'ya Portakal'ın yanıtı, "Zaten yapman da mümkün değil, herkesin gözü senin üstünde" oldu.

Giriş Tarihi: 20.6.2019 09:37
Bozacının şahidi şıracı

"Tarafsız yayıncılıktan" yine dem vuran Küçükkaya, "Biz, FOX ailesi olarak senelerdir bağımsız ve tarafsız medya konusunda mücadele veriyoruz. Çok dikkat ettim her şeye. Kılı kırk yararak düzenledik her şeyi. Benim adaylarla görüşmem iki taraf tarafından görev olarak verildi. İki tarafla da görüştüm" sözlerini dile getirdi.

Dizayn edilebilir gazetecilik: FOX Haber

UTANMADAN 'DAVA AÇACAĞIM' DEDİ

Yandaş moderatör İsmail Küçükkaya, sır görüşmenin içeriğini açıklamamak için ısrar etmekle kalmıyor, otele dava açacaklarını söylüyor. Dünkü yayınında konuşan Küçükkaya, "Bana her zamanki gibi sahip çıkan yönetimim ve Genel Yayın Yönetmenim Doğan Şentürk dedi ki 'Bu otelle ilgili en ağır ceza davalarını, tazminat davalarını açacağız.' Çünkü ortada 'gizli' yok. 'Algı operasyonu' yapıyorlar. Bir insanın çekincesi olsa, Taksim'in göbeğinde otele girer mi. Üstelik o gün basın toplantısı var. O gün yüzlerce gazeteci orada" diye konuştu.

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Bozacının şahidi şıracı
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