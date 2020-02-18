SON DAKİKA! MHP Lideri Devlet Bahçeli’den sert çıkış: Sen hangi örgütün fermanını okuyorsun?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubu, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin son dakika açıklamalarıyla önemli anlara sahne oldu. Bahçeli'nin gündeminde Suriye sınırındaki gelişmeler, rejim ve destekçileri, Türkiye'de muhalefetin durumu gibi konular vardı.

Geçtiğimiz grup toplantısında gündeminde Esad rejiminin saldırıları olan Bahçeli "Bu eli kanlı katil defolup gitmeden mazlumlar rahat etmeyecek bizim de kalbimiz soğumayacaktır" demişti.

Bahçeli'nin zaman zaman sert çıkışlar yaptığı konuşmasında MHP grubu sık sık alkışlarla karşılık verdi. İşte Bahçeli'nin son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ülkemizin yararına olacak her hayırlı adım ve atılımın yanında akılla, sabırla yerimizi alırız. Dava, tarih, devlet ve millet aklını kullanıp gerekeni yaparız. Akılsız kişi bir avuç balçık gibidir. Akıl karanlık gecede bir meşale gibidir. Türkiye'nin içine çekilmek istendiği anafora aklın yolu, adaletin şuuruyla mukabele ve mücadele etmek ortak aklın, ortak iradenin gereğidir. Bu da birlik beraberliğin ortak paydası ile mümkündür.

ZORLUKLARI MİLLETİMİZİN FERASETİYLE AŞACAĞIZ

Her vicdan sahibi insanımız ağır sorunlarla muhatap olduğumuzu teyit edecektir. Hiçbir sorunla devrilmeyeceğimiz de gerçektir. Dağ ne kadar yüce olursa olsun feraha erdirecek bir yol vardır. O yol da milletimizin ferasetidir. Yeter ki azim ve feraset ortaya çıksın.

Ülkemiz çok cepheli, çok yönlü bir mücadelenin içindedir. Bunu inkar etmek akla aykırıdır. Bekamızla doğrudan ilişkilidir.

Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına çok sert tepki | Video

HAİNLERİN ENSESİNDEYİZ

Türk devleti hainlerin ensesindedir. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı hainlerin koridorunu kesip atmıştır. Türkiye'nin neden Suriye'de veya Libya'da olduğunu sorgulayan küresel güçlere en azından asıl sizin ne işiniz var orada demek doğal hakkımızdır.

Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Haçlı donanmasının Akdeniz'e konuşlanmasından hangi sonuçları çıkarmalıyız? Mustafa AKıncı'nın sözleri Akdeniz'de yüzen karanlık emellerin deşifresidir. 1 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etmiştir. Masumlar perişan zalimler pişkindir.

ESAD GİTMEDEN BARIŞ MUMLA ARANACAKTIR

Esad akıl ev vicdan tutulması yaşayarak dünyanın gözü önünde kendi halkının canını almaktadır. İdlib'te can pazarı yaşanıyor. Rusya destekli Esad, inanç ve yaşama haklarına karşı affedilmesi imkansız suçlar işliyor. Esad gitmeden barış mumla aranacaktır.

TÜRKİYE'NİN ŞAKASI YOKTUR!

Türk gözlem noktaları taciz ve tahrik altındadır. Hani Soçi mutabakatı nereye gitti? Rejim unsurlarının Şubat sonuna kadar çekilmesi mecburiyettir. TÜrkiye'nin şakası yoktur

SON DAKİKA:

KILIÇDAROĞLU SEN KİMİN FERMANINI OKUYORSUN?

Biz Şam'a gidelim diyorsak Ankara'yı tehdit altında gördüğümüzdendir. Kılıçdaroğlu komedi filmi çevirse kapalı gişe oynar. Kalkmış "İdlib'te sıkıştılar. Sağa dönseler olmuyor. Sola dönseler olmuyor" diyor. Bu konuşması Esad ve destekçileri, terör örgütleri yapsa anlarız da Sayın Kılıçdaroğlu İdlib'te sıkışan kimdir? Sen hangi örgütün fermanını okuyorsun? Sen hangi mihrakların dedikokuculuğunu yapıyorsun? Cinayetleri sineye mi çekelim? Zulme ortak mı olalım?

ESAD'I RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TERCİH EDEN KOKUŞMUŞLA BİR ŞEY KONUŞULMAZ

Ruhunu nadasa bırakanlar bizi anlayamaz. Esad'ı Recep Tayyip Erdoğan'a tercih eden kokuşmuşla bir şey konuşulmaz.

BİZ BU HESABI MUTLAKA SORARIZ

Rusya'yı artık hiçbir maske gizleyemez. Biz Rusya'yı tanırız. Ama istediğimiz kavga değil. İdlib'te şehit edilen evlatlarımızı nereye koyacağız? Tepki göstermeyecek zulme ortak mı olacağız? Biz bu hesabıfaillerinden mutlaka sorarız.

ABD ÇELİŞKİDEDİR

ABD Türkiye'nin yanında olduğunu açıklamış ama YPG için 200 milyon dolarlık bütçe teklifinde bulunmuştur. Türk dış politikası çift başlı Selçuklu kartalı anafikri ile olmalıdır.