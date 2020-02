FETÖ başrolü Kılıçdaroğlu’na verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında konuştu.

* Türkiye'de FETÖ'nün serpilmesinde, büyümesinde, güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir. Meydanı yalan ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlarabırakmayacağız.

EN BÜYÜK FETÖ YANDAŞI CHP: FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken Tahmin edemediğimiz husus, CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkması.

AMANSIZ SAVAŞA 2010'DA BAŞLADIK: İlk zamanlar, bu yapının oluşturduğu tehdidi, kendi çevremize bile anlatmakta zorlandık.FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızın kılcal damarlarına kadar sızmasının tarihi eskidir ve müsebbipleri çoktur, ama gerçek anlamda amansız bir savaşa tutuşan tektir; 2010 itibariyle o da biziz.

FETÖ'NÜN ÖZEL İLGİSİNE MAZHAR OLAN KILIÇDAROĞLU: Kasım Gülek'ten Ecevit'e kadar namlı CHP'lilerden 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerine kadar herkes, bu oyunda üzerine düşen rolü oynamış, FETÖ'ye figüranlık yapmışlardır. Bu oyunun son perdesinin başrolü de Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiştir. Dikkat ediniz, 15 Temmuz gecesi FETÖ, şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerimize kadar, iktidarıyla muhalefetiyle pek çok milletvekiline kadar herkesin peşine düşmüştür. Bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mahzar olmuştur; o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

CÜZDANINDA 1 DOLAR SAKLIYOR MUSUN: Tankların arasında VIP nizamiyesinden uğurlanan kim? Bay Kemal, Bütün milletin haberi oldu. Onbinler havlimanındaydı. Ama Bay Kemal'in kulağı var, duymadı. Bakırköy'e geldi, belediye başkanının evinde televizyondan süreci izledi, kahvesini içti. Şahsımı öldürmek için helikopterle, uçakla, tankla, özel yetiştirilmiş timlerle arayanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu şefkati niçin gösterdiler? İnsan, bu şahsın evinin ve cüzdanının en gizli köşesinde 1 dolarlık bir banknot saklayıp saklamadığını da merak etmiyor değil.

DARBE BAŞARILI OLSAYDI MİLLETİN KARŞISINA HANGİ SIFATLA ÇIKARILACAKTI?: Nice sosyalist,ulusalcı, milliyetçi, liberal, Kemalist hatta nice şu veya bu İslami ekolden diye bilinen ismin, aslında su katılmamış FETÖ'cü çıktığını gördük. Kılıçdaroğlu için de aynı endişenin içindeyim. 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkartılacaktı? Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ' cüdür. Hala 15 Temmuz neydi, ne değildi tartışması yapan, hala 15 Temmuz'u anlayamamış gibi davranan zihniyet bu işin parçasıdır.

İDLİB'DE HAREKAT AN MESELESİ

* Suriye'de destansı bir mücadele yürütüyoruz. Ama her olayda olduğu gibi burada da CHP Türkiye karşıtı kasıtlı bir kampanyanın öncülüğünü yapıyor. Şayet harekat bölgelerimizde muhatap ülkeler, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, başımızın çaresine bakacağımızı açıkça söyledik, söylüyoruz. Rejimin saldırganlığını sona erdirip, Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib Harekatı, bir an meselesidir. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Sayın Trump'la da İdlib için birlikte çalışıyoruz. Her an her türlü dayanışmamız olabilir.



'BEN BU TOPRAKLARDA DOĞDUM BURADA ÖLÜRÜM'

* Başbakanlığım boyunca, Yüksek Askeri Şuralarda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Dosyası gelenler hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Çünkü takiyyeyi bir hayat biçimi haline getiren FETÖ'nün hiçbir mensubu, dinle ilişkili görüntü vermedi.

* 15 Temmuz'da 15 dakika geç kalsaydık Marmaris'te bizi vuracaklardı. Bana bir adaya gitmemi tavsiye edenler oldu. Ben de dedim ki 'Ben bu topraklarda doğdum, burada ölürüm.