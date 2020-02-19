Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama "Ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim" | Video

Son dakika haberi... TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesine ait anlattığı anısı ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi uçağın başka bir yere yönlendirilmesini teklifine "Ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim" cevabını verdiğini açıkladı.