Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına sert cevap | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili olarak "FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
01:46
02:11
02:21
Esenyurt'ta kız arkadaşının eski sevgilisine dayak kamerada | Video 19.02.2020 | 11:34
02:47
09:09
02:13
Son dakika! TBMM'de Gezi Parkı olayları davası gerginliği | Video 19.02.2020 | 11:11
01:52
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar:50 gözaltı | Video 19.02.2020 | 11:09
00:44
Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor! 5 ayda 250 kitap okudu | Video 19.02.2020 | 11:14
01:51
00:25
Son dakika! Şanlıurfa ve Mardin'de 3 PKK'lı terörist teslim oldu | Video 19.02.2020 | 11:03
01:44
02:48
01:30
19.02.2020 Hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? | Video 19.02.2020 | 10:25
03:06
İstanbul'da düğün konvoyu terörünün şoke eden görüntüleri kamerada | Video 19.02.2020 | 10:16
00:45
01:51
01:01
00:42
İstanbul Pendik'te fabrika yangını! 19.02.2020 | 09:41