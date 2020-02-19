Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına sert cevap | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili olarak "FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir" dedi.