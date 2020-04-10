İki saldırıda aynı kirli iz

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde önceki gün ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin yakalanması için güvenlik güçleri hava destekli operasyonunu sürdürüyor. Güvenlik kameraları ve hayvanların görüntülenmesi için kurulan fotokapanlar da inceleniyor. Şehit sivillerin toprağa verildiği Kulp'ta da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.Bu arada saldırının gerçekleştiği Kulp'un Güleç Mahallesi'ndeki olay yeri incelemeleri de tamamlandı. Saldırıda A4 olan TNT ve RDX kimyasal madde izine rastlandı. Geçen yıl Eylül ayında yine Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur mevkisinde benzer bir saldırı gerçekleşmiş, o saldırıda da 2'si çocuk 7 sivil şehit olmuştu. İki saldırıda da ana maddesi A4 olan TNT ve RDX kimyasal bileşenlerinin kullanıldığı ortaya çıktı.Önceki gün düzenlenen saldırıda emekli güvenlik korucuları Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) ile Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38) ve Ahmet Erboğa (32) şehit olmuştu. Şehitlerin cenazeleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsilerinin ardından gece yarısı Kulp mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Şehitler geride 21 yetim çocuk bırakmıştı. Şehit Hazar, arasında işitme engelli Talat'ın da bulunduğu 4 çocuğu, yaşlı annesi Cevahir ve görme engelli kız kardeşi Münasip ile 38 yaşındaki eşi Miyaser'i geride bırakırken, Şehit Erboğa ise henüz 4 aylık olan bebeği Bedirhan'a doyamadan hayattan koparıldı.ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "PKK'nın dün Diyarbakır'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yararlılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'ye olan desteğimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi.

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