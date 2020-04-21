Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa ŞEntop'tan A Haber'de CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a çok sert sözler...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamak için gerçekleştirilecek kutlama programını A Haber canlı yayınında anlattı. Şentop, koronavirüs salgını ile ilgili TBMM'deki önlemleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına da değindi.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan açıklaması | Video

"ÇOK OLUMLU YANIT ALDIK"

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimize camlara, bahçelere, balkonlara, uygun olan alan neresiyse oraya çıkarak İstiklal Marşı'nı okuma çağrısında bulunmuştuk. Çok olumlu yanıt aldık. 100'üncü yıla yakışır bir şekilde gireceğiz. İstiklal Marşı'nın birleştiriciliği ile 100'üncü yıla gireceğiz. Cumhurbaşkanımıza da davetimi ilettim. İştirak edeceklerini bildirdiler.

"PROGRAM 15 NİSAN'DA HERKESE BİLDİRİLDİ"

Özel gündemli toplantı ilk defa 1983 yılında başlamış. Ondan önce hiç yok. O tarihten itibaren sürekli devam edilmiş. 1999'da TBMM'de 23 Nisan oturumu seçimler nedeniyle yapılamamış. Onun dışında hep gerçekleştirilmiş. Önerilen tedbirlere uyarak gerçekleştirmeyi arzu ettik. Programda bir değişiklik yok. 09.00'da TBMM bahçesinde, Anıtkabir'de ve 1.Meclis'te program olacak. 23 Nisan'da olacak olmayacak tartışması hiç yaşanmadı. Bazılarının bilmemesinden, bazılarının da çarpıtmasından bu süreç yaşanıyor. 15 Nisan'da program herkese bildirildi.

"ÖZTRAK ÇARPITIYOR"

Bütün Avrupa parlamentolarını ben yakından izledim. Çok az çalıştılar. En yoğun çalışan parlamento TBMM'dir. Maske ve az sayıda vekil katılımı ile gerçekleştirildi. 23 Nian oturumunun da aynı önlemler kapsamında gerçekleşmesini istedik. Parti genel başkanları ile görüştüm. 23 Nisan'da oturum yapılacak, önerilen tedbirlere nasıl uyabiliriz diye sordum. Önerilerini almak için.

Benim ismimi zikrederek söylediği için CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'a cevap vermeyi gerekli görüyorum. Benim Cumhurbaşkanının katılmayacağını, partilerin genel başkanlarının katılmamasını istediğimi söylüyor. Ben böyle bir teklifte bulunmadım. Böyle bir teklifte bulunmam da söz konusu değil. Ben nasıl bir yol izleyebileceğimizi istişare mahayetinde bir görüşme yaptım. Genel başkanlara gelmeyin gibi sözleri esefle kınıyorum.

"23 NİSAN'A GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEMİYORUM"

Çarpıtarak, bir rahatsızlık, bir tartışma çıkarmadan rahat edemeyen bir anlayışla karşı karşıya olduğumu görüyorum. Biz de böyle yapabilir, daha ağır laflar da söyleyebiliriz. Ama biz 23 Nisan'a gölge düşürmek istemiyoruz. Siyasetçilerin doğru bilgiler üzerinden konuşmaları lazım. Kasten bir çarpıtmayı hiçbir vekil arkadaşıma yakıştıramam.

"PARTİ SÖZCÜSÜ MÜSÜN, MÜSAMEREYE Mİ HAZIRLANIYORSUN?"

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili gönderilen fezleke var. TBMM Başkanı derhal geri göndermelidir. TBMM Başkanı neden sessizdir diyorlar. TBMM Başkanı'nın sessizliği sizinle aynı düşünmemesinden olabilir. Sizden daha fazla şey biliyor olmasındandır. Basın toplantısında yaptığı bir konuşma var. TBMM oturmlarında, Genel Kurul'da yapılmış değerlendirmeler değil. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir işlem yapmıştır. CHP Sözcüsü Faik Bey, Meclis kürsüsünde yapılan bir konuşma diyor. Öyle değil. TBMM Başkanı'nın fezlekenin içeriğiile yorum yapma şansı yoktur. Adalet Komisyonu ve Karma Komisyon'a sevk ediyor TBMM Başkanı. Vahim olan bir husustan söz etmek isterim. Bu fezleke 25 Mart'ta gelmiş. 30 Mart itibarıyla tüm milletvekillerinin bu durumdan haberdar olduğunu varsayıyoruz. Burada doğru bilgiler üzerinden farklı görüşler ortaya konulabilir. Ama yanlış bilgiler üzerinden görüş ortaya konulamaz. Ben bu tabloyu görünce çok sevdiği şekilde hemşehrim olan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a seslenmek istiyorum. Kendisi bir parti sözcüsü mü yoksa müsamereye hazırlanan bir kişi gibi tekrarlar yaparak mı konuşuyor? Bu kadar yanlış bilgiden bir milletvekilinin, parti sözcüsünün kaçınması gerekir.

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