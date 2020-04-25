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bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ mensuplarınca, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki mevzilerine düzenlenen sızma girişiminde, 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.4.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 22:41 ABONE OL
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat'ın doğusunda terör faaliyetleri yürüten eli kanlı PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca, Barış Pınarı bölgesindeki Resulayn yerleşim yerinin 28 kilometre güney doğusundaki unsurlarımıza yönelik olarak; 25 Nisan gecesi iki farklı noktadan eş zamanlı sızma girişiminde bulunulmuştur. Sızma faaliyeti öncesinde bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtalarımızla 20- 25 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmiş, derhal tüm birlikler alarm durumuna geçirilmiş ve harekat merkezleri bilgilendirilmiştir" denildi.

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Teröristlerin sızma girişimine başladığı anda ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, "İcra edilen isabetli atışlar sonucunda 13 teröristin öldürüldüğü ve 7 teröristin yaralandığı tespit edilmiştir. Birliklerimizde ve dost unsurlarda zayiat yoktur. Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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