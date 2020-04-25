Video Haber MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama | Video

MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama | Video

MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama | Video
25.04.2020 | 22:30
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Milli Savunma Bakanlığı,(MSB) Irak’ın Kuzeyi Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen koronavirüs ile amansız bir mücadele verirken diğer yandan Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristle mücadele harekâtına yoğun şekilde devam etmektedir. Irak'ın Kuzeyi Haftanindeki Kiri T. üs bölgesine bu gün sabah saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca ağır silahlar ile yapılan taciz atışı ile birliklerimiz etki altına alınmaya çalışılmıştır. Taciz atışlarını başlaması ile alarm durumuna geçen Kahraman Komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekât merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir. Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma/kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir" denildi.

"12 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ"
Açıklamada saldırı yapan teröristlerin F-16 uçakların ve taarruz helikopter atışlarıyla 12 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, " Gözetleme vasıtalarından, yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Bu faaliyetlerle koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçaklarımız derhal görevlendirilmiş, yer birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır. Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır. Şehit ve yaralı personelimiz, görevlendirilen genel maksat helikopterleri ile bölgeye yapılan atışlar ve hava faaliyetlerle koordineli olarak gecikmeksizin Şırnak'a tahliye edilmiştir. Bölgede arama-tarama, keşif-gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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