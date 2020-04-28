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'den son dakika açıklaması! 11 terörist etkisiz hale getirildi

: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan /YPG'li 11 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 15:56 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! 11 terörist etkisiz hale getirildi

MilliSavunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bir sızma girişimi daha önlendi. Kahraman komandolarımız tarafından 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülerde yer aldı.


Son dakika: MSB'den açıklama! Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz! | Video



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MSB'den son dakika açıklaması! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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