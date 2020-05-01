Video Haber Son dakika: Ankara'daki bombalı terör saldırısının faili teröristin yakalanma anı kamerada | Video

Son dakika: Ankara'daki bombalı terör saldırısının faili teröristin yakalanma anı kamerada | Video

Son dakika: Ankara'daki bombalı terör saldırısının faili teröristin yakalanma anı kamerada | Video
01.05.2020 | 10:28
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Son dakika haberi... 2011 yılında Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği terör saldırısının faili teröristin Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı.

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