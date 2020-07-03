Erdoğan’dan 4 ay sonra ilk yurtdışı ziyaret

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır yurtdışı seyahatlerini erteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Katar'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın yaklaşık 4 ay aradan sonra gerçekleştirdiği ilk ziyarete giderken maske takması dikkat çekti. Erdoğan'ı uğurlamayan gelenler, heyetinde yer alanlarda ve askeri tören kıtasında yer alan askerler de maske taktı. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Erdoğan'ı başkent Doha'da Eski Uluslararası Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı yetkililer karşıladı. Tören kıtasındaki askerler de maske taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da | Video

Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İnci Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyetlerin de katılımıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmelerde, başta Libya, Suriye olmak üzere bölgesel meseleler, koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

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ÜÇ GÜNDE BEŞ PROJE TÖRENİ

Erdoğan, bugün ve hafta sonu 5 projenin temel atma ve açılış törenine katılacak. Erdoğan'ın bugün Levent Cami temel atma töreni ve Konya Ovası Sulama 1. Kısım açılışlarına telekonferans ile bağlanacak. Yarın Kartal Devlet Hastanesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası'nı hizmete açacak. Erdoğan, pazar günü de hidroelektrik santrallerinin açılışını yapacak.



AFAD'A 250 BİN LİRA BAĞIŞ YAPTI

AFAD koordinasyonunda "Bir Aradaşız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla bölgeye 50 bin briket ev yapılması için kampanya başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 briket ev bağışında bulunacağının sözünü vermişti. Erdoğan, 50 briket ev bedeli olan 250 bin lirayı İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı hesabına yatırdı. Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar da bağışta bulundu. Bakanlar, 29 Haziran'daki kabine toplantısında bölgeye yaptırılacak 490 briket evin yapımını üstlendi. Kampanyaya 81 il valiliği de 5 bin briket ev bağışında bulunacak. 50 bin briket evin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanırken şimdiye kadar 19 bin briket ev projelendirildi. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler "İDLİB" yazıp 1866'ya SMS gönderebiliyor veya sivil toplum kuruluşlarının banka hesap numaralarına para yatırabiliyor. ANKARA

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